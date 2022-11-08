Стефен Карри гневно отреагировал на отсутствие свистка после контакта с игроком «Кингз»

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Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри во время матча с «Кингз» в эмоциональной форме выразил недовольство судейским решением. 

Карри гневно отреагировал на отсутствие свистка после контакта с игроком «Кингз» в момент броска в третьей четверти.

2-кратный MVP НБА подбежал к арбитру и стал высказывать ему недовольство, за что был наказан техническим.

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