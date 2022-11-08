Разыгрывающий «Уорриорз» во время матча с «Кингз» в эмоциональной форме выразил недовольство судейским решением.

Карри гневно отреагировал на отсутствие свистка после контакта с игроком «Кингз» в момент броска в третьей четверти.

2-кратный MVP НБА подбежал к арбитру и стал высказывать ему недовольство, за что был наказан техническим.

Крис Пол – главный популяризатор боулинга в НБА. Поднимает рейтинги любимой игры, подсаживает других звезд и зарабатывает сам

50 лучших игроков НБА по версии пользователей Sports.ru