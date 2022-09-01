Университет Дэвидсон вывел из обращения номер Стефа Карри

Университет Дэвидсон вывел из обращения игровой номер звезды .

Карри выступал за Дэвидсон с 2006 по 2009 год. Его 30-й номер стал первым выведенным из обращения в истории университетской команды.

Также баскетболист был введен в Зал славы университета и получил диплом бакалавра искусств.

Стеф закончил обучение еще в мае, но не смог присутствовать на церемонии вручения дипломов из-за участия в плей-офф .

Карри теперь счастливее всех! Плакал прямо во время финала, страстно целовал жену, праздновал с Клэем, сигарой и золотой чашей