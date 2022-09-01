Университет Дэвидсон вывел из обращения номер Стефа Карри

Теги Голден Стэйт НБА университет Дэвидсон Стефен Карри Баскетбол

Университет Дэвидсон вывел из обращения игровой номер звезды «Голден Стэйт» Стефена Карри.

Карри выступал за Дэвидсон с 2006 по 2009 год. Его 30-й номер стал первым выведенным из обращения в истории университетской команды.

Также баскетболист был введен в Зал славы университета и получил диплом бакалавра искусств.

Стеф закончил обучение еще в мае, но не смог присутствовать на церемонии вручения дипломов из-за участия в плей-офф НБА.

Карри теперь счастливее всех! Плакал прямо во время финала, страстно целовал жену, праздновал с Клэем, сигарой и золотой чашей

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные