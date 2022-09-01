Грант Уильямс: «Из-за Стефа Карри носил 30-й номер в школе и не ношу чемпионского кольца»

Форвард записал видеопоздравление для разыгрывающего .

Игровой номер Карри был выведен из обращения в университете Дэвидсон, штат Северная Каролина. Уильямс учился в школе Провиденс в Шарлотт.

«Привет, бро! Прими мои поздравления. Из-за тебя я носил майку с 30-м номером в школе. Из-за тебя же я не ношу чемпионского кольца. Это большое достижение, очень рад за тебя. Увидимся!», – сказал Уильямс.

«Уорриорз» Стефа обыграли «Селтикс» Гранта в финале этого года со счетом 4-2.

Карри теперь счастливее всех! Плакал прямо во время финала, страстно целовал жену, праздновал с Клэем, сигарой и золотой чашей