Грант Уильямс: «Из-за Стефа Карри носил 30-й номер в школе и не ношу чемпионского кольца»

Теги Бостон Голден Стэйт НБА университет Дэвидсон Стефен Карри Грант Уильямс Баскетбол

Форвард «Бостона» Грант Уильямс записал видеопоздравление для разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри.

Игровой номер Карри был выведен из обращения в университете Дэвидсон, штат Северная Каролина. Уильямс учился в школе Провиденс в Шарлотт.

«Привет, бро! Прими мои поздравления. Из-за тебя я носил майку с 30-м номером в школе. Из-за тебя же я не ношу чемпионского кольца. Это большое достижение, очень рад за тебя. Увидимся!», – сказал Уильямс.

«Уорриорз» Стефа обыграли «Селтикс» Гранта в финале НБА этого года со счетом 4-2.

Карри теперь счастливее всех! Плакал прямо во время финала, страстно целовал жену, праздновал с Клэем, сигарой и золотой чашей

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные