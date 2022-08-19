Стефен Карри – о жесте «Спокойной ночи»: «Некоторые доводят его до новых крайностей, которые мне было бы неудобно исполнить в лиге»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» признался, что ему приятно видеть, как его фирменный жест «Спокойной ночи» распространился по всему спортивному миру.

«Это здорово, некоторые доводят это празднование до новых крайностей, которые мне было бы неудобно исполнить в лиге. Алекс Морган, наверное, мой фаворит, потому что она показала жест с чемпионским кубком в руках.

Каждый раз, когда я это вижу, я улыбаюсь. Это напоминает мне о нашем выступлении в прошедшем розыгрыше плей-офф и о том, насколько сильным является спорт как коллективное сообщество. Всех вдохновляет то, что делают остальные», – сказал Карри.

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Фото: Instagram-аккаунт Алекс Морган.