Стив Керр: «Карри может забросить три подряд со своей половины, но не пять»

Главный тренер сразу понял, что видео, на котором пять раз подряд забрасывает со своей половины площадки, было фейком.

«Думаю, что три подряд он вполне может забросить. Но не пять.

Только потому, что это Стеф, люди подумали, что это может быть правдой. Это все, что вам нужно знать о Стефе. Довольно примечательно», – сказал Керр.

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