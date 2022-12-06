Новичок «Индианы» Эндрю Нембард оставил в недоумении суперзвезду .

Нембард с помощью финтов избавился от опеки Карри, который едва не упал на паркет, и забросил 3-очковый.

«Пэйсерс» победили со счетом 112:104, на счету Нембарда рекордное для него 31 очко (13 из 21 с игры), а также 8 подборов и 13 передач.

Нембард в недавнем матче с «Лейкерс» стал автором победного 3-очкового под сирену.

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