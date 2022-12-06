Лука Дончич в третий раз за сезон набирает 20+5+5 после первой половины матча

Разыгрывающий «Мэверикс» набрал 25 очков (9 из 13 с игры), 6 подборов и 5 передач по итогам первой половина матча с «Санз» (130:111).

Дончич в третий раз за сезон имеет в своем активе как минимум 20+5+5 после первой половины, в активе всех остальных игроков столько же матчей с подобным статистическим достижением в сумме.

Набирать 20+5+5 к большому перерыву также удавалось Девину Букеру ( ), («Голден Стэйт») и («Денвер»).

На счету словенца в понедельник 33 очка, 6 подборов и 8 передач при 12 из 20 с игры.

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