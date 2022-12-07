«Это лучший комплимент». Карри подтвердил, что видео с пятью попаданиями со своей половины – монтаж

Разыгрывающий подтвердил, что видео, на котором он пять раз подряд забрасывает со своей половины площадки, было смонтировано видеоредактором Ари Фараруем, который сделал аналогичное видео для звезды НФЛ Тома Брэди.

«Никто не верит, что я забросил пять раз подряд с 30 метров? Я забросил два раза, если кому-то интересно.

То, что люди были поражены этим видео, но допустили, что это может быть правдой, является лучшим комплиментом. Мы немного повеселились. Команда Sports Illustrated зажигает», – сказал Карри.

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