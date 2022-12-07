«Миннесота» подпишет Мэтта Райана

подпишет двусторонний контракт с бывшим форвардом «Лейкерс» Мэттом Райаном (25 лет, 201 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Лейкерс» отчислили Райана 1 декабря.

Форвард присоединился к лос-анджелесской команде 26 сентября и провел за нее 12 матчей, набирая в среднем 3,9 очка при 37,1% из-за дуги. Райан реализовал 13 трехочковых в 12 матчах.

Самый памятный момент с участием Райана – трехочковый под сирену в матче с «Пеликанс», после которого «Лейкерс» взяли вторую победу в сезоне.

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