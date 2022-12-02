«Лейкерс» отчислили Мэтта Райана

«Лейкерс» объявили об отчислении форварда Мэтта Райана (25 лет, 201 см).

Райан провел за «озерников» 12 матчей в новом сезоне НБА, набирая 3,9 очка при 37,1% из-за дуги.

Самый памятный момент с участием Райана – 3-очковый под сирену в матче с «Пеликанс», после которого «Лейкерс» взяли вторую победу в сезоне.

Форвард присоединился к «озерникам» 26 сентября.

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