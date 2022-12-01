«Лейкерс» планируют отчислить форварда Мэтта Райана (25 лет, 201 см).

Калифорнийский клуб освобождает место в составе перед возможным обменом.

Райан провел за «озерников» 12 матчей в новом сезоне НБА, набирая 3,9 очка при 37,1% из-за дуги.

Самый памятный момент с участием Райана – 3-очковый под сирену в матче с «Пеликанс», после которого «Лейкерс» взяли вторую победу в сезоне.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна