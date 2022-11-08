Кевин Дюрэнт, Де’Аарон Фокс и Мэтт Райан – в подборке лучших моментов 3-й недели регулярки НБА

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НБА выложила Топ-20 с лучшими моментами по итогам третьей игровой недели регулярного чемпионата.

Первые места в хит-параде заняли автор шикарного кроссовера Кевин Дюрэнт («Бруклин»), а также исполнившие невероятные броски под сирену Де’Аарон Фокс («Сакраменто») и Мэтт Райан («Лейкерс»).

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