Кевин Дюрэнт, Де’Аарон Фокс и Мэтт Райан – в подборке лучших моментов 3-й недели регулярки НБА
НБА выложила Топ-20 с лучшими моментами по итогам третьей игровой недели регулярного чемпионата.
Первые места в хит-параде заняли автор шикарного кроссовера Кевин Дюрэнт («Бруклин»), а также исполнившие невероятные броски под сирену Де’Аарон Фокс («Сакраменто») и Мэтт Райан («Лейкерс»).
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