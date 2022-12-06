Генеральный менеджер «Уорриорз» назвал приобретение Андре Игудалы одним из ключевых моментов при формировании команды-Династии.

«Когда мы выменивали в 2013 году, нам пришлось скинуть часть контрактов по зарплатным соображениям, а еще мы отдали два незащищенных выбора в первом раунде. Это большая игра, серьезная ставка. Нельзя быть до конца уверенным, насколько это сработает. Но мы с группой владельцев решили, что ради такого игрока и такой возможности должны взять на себя риск.

Это был ключевой момент, когда нам удалось заполучить такого хорошего игрока, как Игудала. Я часто говорю об этом моменте как о поворотном. До этого момента не было ни одного свободного агента, который хотел бы перейти в нашу команду. В то время Андре был довольно заметным персонажем. Это было заявление со стороны «Уорриорз», что мы вступаем в игру. Оно стоило того, чтобы рискнуть», – заявил Майерс.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?