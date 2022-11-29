Боб Майерс: «Меня раздражает, когда спортсмены используют термин «менталитет Мамбы». Вы не Кобе Брайант»

Генеральный менеджер раскритиковал спортсменов, которые используют термин «менталитет Мамбы».

«Парни, не надо использовать термин «менталитет Мамбы». Не делайте этого. Вы не . Никому нельзя так говорить. Нет никого похожего на него.

Когда спортсмены используют этот термин, меня это раздражает. Я серьезно. Не делайте этого. Это его термин. Придумайте что-нибудь другое.

В лиге много игроков, которые хотят победить. Но немногие хотят сломить твою волю и сделать так, что ты никогда не попытаешься повторить это снова», – сказал Майерс.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна