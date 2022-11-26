Боб Майерс: «Демаркус Казинс позвонил мне месяц назад и спросил: «Почему я не в НБА?»

Генеральный менеджер рассказал о недавнем телефонном разговоре с центровым , который по-прежнему является свободным агентом.

«Демаркус позвонил мне месяц назад и спросил: «Почему я не в НБА?»

Я сказал: «Тебе нужен ответ? Потому что люди боятся того, как ты будешь себя вести». Он спросил: «Почему?» Я ответил: «Ну, какая бы ни была причина, она есть».

Мне нравится Демаркус. Вы его знаете. Я не могу винить его за то, какой он есть, после всего, через что он прошел.

Я сказал ему, что он должен прибавить. Чтобы вернуться, ему нельзя просто играть на среднем уровне. Он должен убедить людей. Это не совсем справедливо, но так оно и есть», – сказал Майерс.

Сезон НБА стартовал, а многие известные игроки все еще без работы. Почему так вышло?