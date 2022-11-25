«Он заставлял других работать определенным образом». Боб Майерс сравнил Дрэймонда Грина с Кобе

Генеральный менеджер сравнил форварда команды с легендарным игроком «Лейкерс» .

«Покойный Кобе жил на максимуме. Он не был обычным товарищем по команде. Он заставлял других работать определенным образом и не позволял расслабиться, если ты этого не делал. Он выполнял все, о чем просил тебя, и даже больше.

Его посыл был такой: «Я прошу тебя просто приблизиться к моему уровню. Не за счет таланта, а за счет старания». Не знаю, пропускал ли он когда-нибудь игры ради отдыха. Его нельзя было заставить это сделать.

Такие люди обычно успешны, потому что остальные недостаточно конкурентноспособны. Это одновременно дар и проклятие. В профессиональном спорте очень трудно победить. Не думаю, что люди понимают, как сложно даже попасть в финал», – сказал Майерс.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен