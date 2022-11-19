Клэй Томпсон исполнил первый данк в сезоне
Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон в пятницу исполнил первый данк в сезоне.
Томпсон забил сверху в матче с «Никс» (111:101). По ходу прошлого розыгрыша Клэй вернулся в строй, восстановившись после двух серьезных травм.
К игре с «Нью-Йорком» известный снайпер подошел, имея на своем счету больше попыток с игры (185), чем набранных очков (181).
В пятницу Томпсон набрал 20 очков при 8 из 16 с игры.
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