Клэй Томпсон реализовал 10 3-очковых и набрал 41 очко с «Хьюстоном»
Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон провел лучший для себя матч в новом сезоне.
Во встрече с «Хьюстоном» (127:120) Клэй реализовал 10 3-очковых и записал на свой счет 41 очко.
За 36 минут Томпсон реализовал 14 из 23 с игры (10 из 13 из-за дуги), 4 подбора, 3 передачи и 2 перехвата.
«Это отправная точка для меня. Очень хотел провести подобную игру, рад, что наконец-то пошло», – заявил Томпсон, который набрал 20 очков уже по итогам первой четверти.
«Голден Стэйт» впервые в сезоне-22/23 победил на выезде (1-8).
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