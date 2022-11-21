Защитник «Уорриорз» провел лучший для себя матч в новом сезоне.

Во встрече с (127:120) Клэй реализовал 10 3-очковых и записал на свой счет 41 очко.

За 36 минут Томпсон реализовал 14 из 23 с игры (10 из 13 из-за дуги), 4 подбора, 3 передачи и 2 перехвата.

«Это отправная точка для меня. Очень хотел провести подобную игру, рад, что наконец-то пошло», – заявил Томпсон, который набрал 20 очков уже по итогам первой четверти.

впервые в сезоне-22/23 победил на выезде (1-8).

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