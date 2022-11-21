Стеф Карри начал завязывать шнурки во время владения «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт Хьюстон НБА видео Стефен Карри Клэй Томпсон Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри оказался в курьезной ситуации во время матча с «Хьюстоном» (127:120).

В начале встречи у Карри развязались шнурки, он начал завязывать их прямо во время владения команды. В этот момент Клэй Томпсон пошел в проход и заработал право на два штрафных.

В матче с «Рокетс» 2-кратный MVP набрал 33 очка и 15 передач при 7 3-очковых.

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