Трехочковый Эндрю Нембарда под сирену принес «Индиане» победу над «Лейкерс»
«Индиана» в понедельник вырвала победу в выездном матче с «Лейкерс» – 116:115.
Новичок Эндрю Нембард исполнил победный бросок с дальней дистанции под сирену при счете 113:115. Ему безуспешно пытался помешать Леброн Джеймс.
На счету 22-летнего канадца 12 очков при 4 из 7 из-за дуги.
В начале четвертой четверти «Пэйсерс» уступали «-17» (84:101), но вернулись в игру и победили.
«Лейкерс» после поражения имеют результат 7-13 и занимают 13-е место на Западе. «Индиана» на 4-й строчке на Востоке – 12-8.
«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!
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