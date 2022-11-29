в понедельник вырвала победу в выездном матче с «Лейкерс» – 116:115.

Новичок Эндрю Нембард исполнил победный бросок с дальней дистанции под сирену при счете 113:115. Ему безуспешно пытался помешать Леброн Джеймс.

На счету 22-летнего канадца 12 очков при 4 из 7 из-за дуги.

В начале четвертой четверти «Пэйсерс» уступали «-17» (84:101), но вернулись в игру и победили.

«Лейкерс» после поражения имеют результат 7-13 и занимают 13-е место на Западе. «Индиана» на 4-й строчке на Востоке – 12-8.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!