Видео со Стефом Карри, который пять раз подряд забрасывает со своей половины, оказалось фейковым
В сети стало популярным видео с разыгрывающим «Уорриорз» Стефеном Карри, который пять раз подряд забрасывает со своей половины в тренировочном зале команды.
Позже журналист AP Джейни Маккоули со ссылкой на «Голден Стэйт» написала, что в реальности такого не происходило.
34-летний Карри по ходу прошлого сезона вышел на первое место в истории НБА по точным 3-очковым за карьеру.
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