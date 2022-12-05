В сети стало популярным видео с разыгрывающим «Уорриорз» , который пять раз подряд забрасывает со своей половины в тренировочном зале команды.

Позже журналист AP Джейни Маккоули со ссылкой на написала, что в реальности такого не происходило.

34-летний Карри по ходу прошлого сезона вышел на первое место в истории НБА по точным 3-очковым за карьеру.

Converse царили в НБА до появления Джордана. В 90-х проиграли конкуренцию в баскетболе, а сейчас шокируют мир высокой моды