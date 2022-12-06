Звездный защитник «Сиксерс» в понедельник вернулся в строй после 14 пропущенных матчей.

Харден вышел на площадку во встрече с «Рокетс» (123:132 ОТ), набрав 21 очко, 4 подбора, 7 передач и 2 перехвата при 4 из 19 с игры и 7 потерях.

На последних секундах основного времени Харден собирался бросить 3-очковый на победу, но ему помешал Кевин Портер-младший.

Джеймс не играл из-за растяжения сухожилия правой стопы, которое получил 2 ноября.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?