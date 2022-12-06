Джеймс Харден сыграл после 14 пропущенных матчей. Упустил шанс на последних секундах основного времени и выдал 4 из 19 с игры

Теги Хьюстон Филадельфия НБА видео Джеймс Харден Кевин Портер Баскетбол

Звездный защитник «Сиксерс» Джеймс Харден в понедельник вернулся в строй после 14 пропущенных матчей.

Харден вышел на площадку во встрече с «Рокетс» (123:132 ОТ), набрав 21 очко, 4 подбора, 7 передач и 2 перехвата при 4 из 19 с игры и 7 потерях.

На последних секундах основного времени Харден собирался бросить 3-очковый на победу, но ему помешал Кевин Портер-младший.

Джеймс не играл из-за растяжения сухожилия правой стопы, которое получил 2 ноября.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные