Звездный защитник «Филадельфии» восстановился после растяжения сухожилия правой стопы, которое он получил 2 ноября.

Возвращение Хардена на площадку ожидается в гостевом матче против в понедельник, 5 декабря.

В воскресенье Харден впервые после получения травмы принял участие в двусторонней игре в формате 5 на 5.

В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист провел 9 матчей, набирая в среднем 22 очка, 10 передач и 7 подборов.

Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков