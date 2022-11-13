Зайон Уильямсон – об удалении Альварадо: «Я оплачу все его штрафы»

Форвард «Нового Орлеана» прокомментировал удаление разыгрывающего Хосе Альварадо в концовке матча против (119:106).

Между Альварадо и защитником «Рокетс» произошла стычка, в результате которой оба игрока получили технический фолы и были удалены с площадки.

После матча один из журналистов в шутку спросил у Зайона, оплатит ли он штраф за Альварадо.

«Я сказал Наджи Маршаллу, и Хербу Джонсу: «Если кто-то из вас получит технический или удаление, я оплачу все ваши штрафы». Мне нравится эта энергия», – ответил Уильямсон.

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