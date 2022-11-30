Джеймс Харден должен вернуться в строй к 5 декабря

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Звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден продолжает восстанавливаться после растяжения сухожилия правой стопы, которое он получил 2 ноября.

Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, возвращение Хардена на площадку ожидается в гостевом матче против «Хьюстона» в понедельник, 5 декабря.

В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист провел 9 матчей, набирая в среднем 22 очка, 10 передач и 7 подборов.

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