Nike скоро выпустит новые именные кроссовки Джа Морэнта

Звездный разыгрывающий в ближайшем будущем получит новые именные кроссовки от компании , сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Стороны работали над этим несколько месяцев.

Ранее Чарания сообщил, что Nike официально разорвал сотрудничество с разыгрывающим «Бруклина» . Причиной стал скандал со ссылкой на антисемитский документальный фильм.

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