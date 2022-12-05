Nike скоро выпустит новые именные кроссовки Джа Морэнта

Теги Мемфис НБА Nike Кайри Ирвинг Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт в ближайшем будущем получит новые именные кроссовки от компании Nike, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Стороны работали над этим несколько месяцев.

Ранее Чарания сообщил, что Nike официально разорвал сотрудничество с разыгрывающим «Бруклина» Кайри Ирвингом. Причиной стал скандал со ссылкой на антисемитский документальный фильм.

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