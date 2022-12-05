Кевин Макхэйл: «Сказал Дэнни Эйнджу, что он ужасно сливает сезон»

Легенда «Селтикс» рассказал о своем общении с бывшим одноклубником, ныне президентом «Юты» .

По словам Макхэйла, они обсудили с Эйнджем неожиданно удачный старт «Джаз» в новом сезоне. Клуб летом обменял лидеров Донована Митчелла и Руди Гобера.

«Сказал ему, что ты ужасно сливаешь сезон, ты должен научить своих парней проигрывать. Ты проделываешь ужасную работу, выигрывая все эти матчи. Я распекал его, потому что мы разговаривали с ним еще некоторое время назад.

У «Джаз» был невероятный старт, парни играли с огоньком, свободно. Не уверен, что у них есть суперзвезда, но точно есть пара парней, играющих как настоящие суперзвезды. Их команда выходила с огромным желанием, остальная часть лиги была не готова к такому. Остальная часть лиги была не в той форме, чтобы играть так же старательно, как «Юта». Эти ребята хотели доказывать и умирать на площадке. Дэнни на самом деле не так и хочет сливать сезон», – заявил Макхйэл.

«Юта» стартовала с 9-3, сейчас показатель команды составляет 14-12.

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