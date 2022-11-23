«Юта» отклонила предложение «Атланты» обменять Джона Коллинза на Лаури Маркканена
Представители «Атланты» обратилось к «Юте» с предложением обменять тяжелого форварда Джона Коллинза («Хоукс») на форварда Лаури Маркканена («Джаз»). Предложение не вызвало у «Юты» никакого интереса, сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер.
Согласно источникам, «Юта» действительно заинтересована в приобретении Коллинза, но на данный момент вероятность того, что форвард отправится в Солт-Лейк-Сити, кажется низкой.
«Юта» намерена сохранить Маркканена и защитника Джордана Кларксона, а также установила высокую цену для Джарреда Вандербилта. Малик Бизли, Келли Олиник и Майк Конли могут быть обменены перед февральским дедлайном.
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