Президент «Джаз» высказался по поводу удачного старта команды в новом сезоне и своего отношения к неожиданному результату.

Перестраивающая состав «Юта» имеет результат 10-5 и идет 3-й на Западе.

«Мне нравятся многие игроки в нашей команде. Но тот факт, что они так здорово взаимодействуют друг с другом с самого начала сезона, немного удивляет. На площадке в нашем исполнении можно видеть большое количество перемещений, мяч отлично двигается. Отличный стиль игры. Уверен, ребята получают наслаждение.

Как я отношусь к такому результату? Не комментирую высказывания других людей. Предполагается, что я не рад? Я вас умоляю. Меня уже обвиняли, что я создавал команды под перестройку и поражения, но это никогда не было правдой», – заявил Эйндж.

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