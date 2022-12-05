«Нетс» показали трибьют-видео в честь Блэйка Гриффина
«Нетс» в воскресенье показали трибьют-видео в честь экс-форварда команды Блэйка Гриффина.
Гриффин сыграл против «Бруклина» в составе своего нового клуба «Бостона».
«Селтикс» одержали победу со счетом 103:92, Гриффин остался в резерве по решению тренера.
«Это приятно. Не ожидал, что покажут трибьют.
Я наслаждался тем временем, которое провел здесь. У меня много друзей в раздевалке «Нетс», ценю этот жест», – заявил Гриффин.
Гриффин играл за «Бруклин» с 2020 по 2022 годы.
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