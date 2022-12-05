«Нетс» показали трибьют-видео в честь Блэйка Гриффина

«Нетс» в воскресенье показали трибьют-видео в честь экс-форварда команды .

Гриффин сыграл против «Бруклина» в составе своего нового клуба .

«Селтикс» одержали победу со счетом 103:92, Гриффин остался в резерве по решению тренера.

«Это приятно. Не ожидал, что покажут трибьют.

Я наслаждался тем временем, которое провел здесь. У меня много друзей в раздевалке «Нетс», ценю этот жест», – заявил Гриффин.

Гриффин играл за с 2020 по 2022 годы.

В НБА появился паренек, воображающий себя Родманом. Несмотря на любовь к музеям и книгам, его уже назвали «грязным ублюдком»