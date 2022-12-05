«Нетс» показали трибьют-видео в честь Блэйка Гриффина

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«Нетс» в воскресенье показали трибьют-видео в честь экс-форварда команды Блэйка Гриффина.

Гриффин сыграл против «Бруклина» в составе своего нового клуба «Бостона».

«Селтикс» одержали победу со счетом 103:92, Гриффин остался в резерве по решению тренера.

«Это приятно. Не ожидал, что покажут трибьют. 

Я наслаждался тем временем, которое провел здесь. У меня много друзей в раздевалке «Нетс», ценю этот жест», – заявил Гриффин.

Гриффин играл за «Бруклин» с 2020 по 2022 годы.

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