Джейлен Браун разъяснил твит, в котором выразил поддержку черным евреям-израильтянам. Из-за отсылки к ним отстранили Кайри
Звездный игрок «Селтикс» Джейлен Браун разъяснил твит, в котором он позитивно отозвался о черных евреях-израильтянах, которые собрались возле домашней арены «Нетс» перед возвращением Кайри Ирвинга в команду в воскресенье.
«Я не знал, какая именно группа людей была сегодня вечером рядом с «Барклайс центром». Я радовался объединению наших людей, приветствуя возвращение Кайри. С первого взгляда мне показалось, что это известное братство Omega Psi Phi пришло выразить свою поддержку», – написал Браун в социальных сетях.
Браун написал в слово «энергия» в ответ на видео с черными евреями-израильтянами (также называемыми евреями-израильтянами, черными евреями, черными израильтянами и афро-евреями – Sports.ru).
Ирвинг вернулся в состав «Бруклина» после отбытия 8-матчевой дисквалификации. Его отстранили за продвижение в социальных сетях антисемитского фильма, который отсылает к взглядам черных евреев-израильтян, и отказ принести извинения.
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