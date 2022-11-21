Звездный игрок «Селтикс» разъяснил твит, в котором он позитивно отозвался о черных евреях-израильтянах, которые собрались возле домашней арены «Нетс» перед возвращением в команду в воскресенье.

«Я не знал, какая именно группа людей была сегодня вечером рядом с «Барклайс центром». Я радовался объединению наших людей, приветствуя возвращение Кайри. С первого взгляда мне показалось, что это известное братство Omega Psi Phi пришло выразить свою поддержку», – написал Браун в социальных сетях.

Браун написал в слово «энергия» в ответ на видео с черными евреями-израильтянами (также называемыми евреями-израильтянами, черными евреями, черными израильтянами и афро-евреями – Sports.ru).

Ирвинг вернулся в состав после отбытия 8-матчевой дисквалификации. Его отстранили за продвижение в социальных сетях антисемитского фильма, который отсылает к взглядам черных евреев-израильтян, и отказ принести извинения.

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