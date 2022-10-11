Джейсон Тейтум забросил штрафной на концерте Джека Харлоу в Бостоне
Звездный форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум выступил в роли специального гостя на концерте популярного американского рэпера Джека Харлоу в Бостоне.
Под овации зрителей Тейтум забросил в кольцо с расстояния штрафного.
Также Харлоу пригласил на сцену одноклубников Тейтума Блэйка Гриффина и Пэйтона Притчарда.
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Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри
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