Джейсон Тейтум забросил штрафной на концерте Джека Харлоу в Бостоне

Теги Бостон НБА видео Блэйк Гриффин Джейсон Тейтум Пэйтон Притчард Баскетбол

Звездный форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум выступил в роли специального гостя на концерте популярного американского рэпера Джека Харлоу в Бостоне.

Под овации зрителей Тейтум забросил в кольцо с расстояния штрафного.

Также Харлоу пригласил на сцену одноклубников Тейтума Блэйка Гриффина и Пэйтона Притчарда.

Контракты и платежные ведомости НБА

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

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