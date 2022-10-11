Джейсон Тейтум забросил штрафной на концерте Джека Харлоу в Бостоне

Звездный форвард «Селтикс» выступил в роли специального гостя на концерте популярного американского рэпера Джека Харлоу в .

Под овации зрителей Тейтум забросил в кольцо с расстояния штрафного.

Также Харлоу пригласил на сцену одноклубников Тейтума Блэйка Гриффина и .

Контракты и платежные ведомости НБА

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри