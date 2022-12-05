Лидер «Селтикс» на последних минутах матча с «Нетс» (103:92) лишил бруклинскую команду последних шансов на спасение.

За 2:15 до сирены при «+11» Тейтум отобрал мяч у звездного форварда и забил сверху в быстром отрыве.

На счету Тейтума 29 очков и 11 подборов, Дюрэнт набрал 31 очко, 7 подборов и 5 передач.

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