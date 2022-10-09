Блэйк Гриффин: «В «Бостоне» серьезно относятся к делу, так происходит не везде»
Новобранец «Бостона» Блэйк Гриффин поделился впечатлениями от тренировок с командой.
«Здесь другой уровень отношения к делу, более серьезный. Я не привык к такой атмосфере, в хорошем смысле. Тренировка была целенаправленной и полезной. Я воодушевлен. Не принимаю это как должное, потому что так происходит не везде», – признался Гриффин.
Ранее форвард выступал за «Бруклин». Минувшим летом звездные игроки «Нетс» Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг искали возможности сменить команду.
В прошлом сезоне Ирвинг пропустил большинство домашних матчей «Бруклина» из-за отказа от вакцинации.
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