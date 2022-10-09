Блэйк Гриффин: «В «Бостоне» серьезно относятся к делу, так происходит не везде»

Новобранец поделился впечатлениями от тренировок с командой.

«Здесь другой уровень отношения к делу, более серьезный. Я не привык к такой атмосфере, в хорошем смысле. Тренировка была целенаправленной и полезной. Я воодушевлен. Не принимаю это как должное, потому что так происходит не везде», – признался Гриффин.

Ранее форвард выступал за . Минувшим летом звездные игроки «Нетс» и искали возможности сменить команду.

В прошлом сезоне Ирвинг пропустил большинство домашних матчей «Бруклина» из-за отказа от вакцинации.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри