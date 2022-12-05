Форвард после матча с «Уизардс» (130:119) ответил на вопрос, задумывается ли о борьбе за приз MVP НБА.

На счету Дэвиса в воскресенье 55 очков и 17 подборов.

«У меня только одна цель – победа в чемпионате. Когда фокусируешься на титуле, все остальное приходит само собой. Я всегда так рассуждал.

Ставлю команду на первое место, это важнее любой индивидуальной награды или похвалы. Если мы продолжим делать то, что делаем, продолжим выигрывать, то все остальное приложится само собой», – заявил Дэвис.

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