Дэниэл Гэффорд и Энтони Дэвис – в Топ-10 моментов матчей НБА 4 декабря

Теги Лейкерс НБА Вашингтон видео Энтони Дэвис Дэниэл Гэффорд Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 4 декабря.

Топ-10 возглавили Дэниэл Гэффорд («Вашингтон») и Энтони Дэвис («Лейкерс»).

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