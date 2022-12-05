Дэниэл Гэффорд и Энтони Дэвис – в Топ-10 моментов матчей НБА 4 декабря
НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 4 декабря.
Топ-10 возглавили Дэниэл Гэффорд («Вашингтон») и Энтони Дэвис («Лейкерс»).
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