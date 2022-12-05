Форвард отметился эффектным данком в матче с «Уизардс» (130:119).

В третьей четверти Дэвис подобрал мяч после собственного промаха и поставил сверху с сопротивлением двух игроков «Уизардс» – и Дэниэла Гэффорда.

В выездной встрече с Дэвис набрал 55 очков и 17 подборов.

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