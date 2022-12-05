Энтони Дэвис: «После важной победы в Милуоки нельзя было успокаиваться»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о настрое команды после победной игры с «Уизардс» (130:119).
На счету Дэвиса 55 очков и 17 подборов.
«После важной победы в Милуоки нельзя было успокаиваться, нельзя было почивать на лаврах.
Наша команда сейчас полностью сконцентрирована. Мы сосредоточены на том, чтобы выполнять свою работу на обеих половинах площадки. Если говорить в целом, на данном этапе мы стараемся наверстать упущенное», – заявил Дэвис.
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