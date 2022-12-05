Патрик Беверли: «Тейтум очень хорош, но после матча с «Уизардс» список кандидатов на MVP изменится»
Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли после матча с «Уизардс» (130:119) выразил мнение, что форвард Энтони Дэвис должен возглавить список кандидатов на награду самому ценному игроку сезона.
На счету Дэвиса 55 очков и 17 подборов.
«Джейсон Тейтум очень хорош, он отлично играет, но если мы говорим о гонке за MVP, то после матча с «Уизардс» список кандидатов, вероятно, изменится.
Дэвис должен быть там, это точно», – заявил Беверли.
Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен
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