Разыгрывающий «Лейкерс» после матча с «Уизардс» (130:119) выразил мнение, что форвард должен возглавить список кандидатов на награду самому ценному игроку сезона.

На счету Дэвиса 55 очков и 17 подборов.

очень хорош, он отлично играет, но если мы говорим о гонке за MVP, то после матча с «Уизардс» список кандидатов, вероятно, изменится.

Дэвис должен быть там, это точно», – заявил Беверли.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен