Мэджик Джонсон: «После 55+17 Дэвис возглавляет гонку за MVP»

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Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон считает, что форвард калифорнийской команды Энтони Дэвис на данном этапе стал главным кандидатом на приз самому ценному игроку сезона.

В воскресенье во встрече с «Уизардс» (130:119) Дэвис набрал 55 очков и 17 подборов.

«После 55+17 в сегодняшнем матче Энтони Дэвис возглавляет гонку за MVP!

Мне нравится, что Эй Ди и Леброн играют хорошо, но в то же время делают товарищей по команде лучше. Благодаря этому «Лейкерс» и побеждают в последнее время!» – написал Джонсон.

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