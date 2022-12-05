Хуан Тоскано-Андерсон поставил Кобе выше Леброна в своем Топ-5 лучших игроков
Форвард «Лейкерс» Хуан Тоскано-Андерсон составил персональный Топ-5 лучших игроков НБА.
Тоскано-Андерсон отметил, что включает в список только баскетболистов, чью игру видел собственными глазами. Именно поэтому в его рейтинг не вошли легенды прошлых лет, включая Майкла Джордана.
«Но Майк божественный. Он только один такой. Мы все это знаем», – сказал Хуан.
Тоскано-Андерсон поставил легенду «озерников» Кобе Брайанта выше своего нынешнего одноклубника Леброна Джеймса.
«Для меня на первом месте Кобе, Брон второй, Стеф номер три, Шак четыре и пятый, наверное, Тим Данкан», – заявил Тоскано-Андерсон.
Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен
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