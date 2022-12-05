Хуан Тоскано-Андерсон поставил Кобе выше Леброна в своем Топ-5 лучших игроков

Форвард «Лейкерс» Хуан Тоскано-Андерсон составил персональный Топ-5 лучших игроков .

Тоскано-Андерсон отметил, что включает в список только баскетболистов, чью игру видел собственными глазами. Именно поэтому в его рейтинг не вошли легенды прошлых лет, включая .

«Но Майк божественный. Он только один такой. Мы все это знаем», – сказал Хуан.

Тоскано-Андерсон поставил легенду «озерников» выше своего нынешнего одноклубника .

«Для меня на первом месте Кобе, Брон второй, Стеф номер три, Шак четыре и пятый, наверное, , – заявил Тоскано-Андерсон.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен