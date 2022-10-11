Леброн Джеймс: «Сборная США 2008 года – лучшая национальная команда в истории»

Звездный форвард выразил мнение, что сборная США образца 2008 года является лучшей национальной командой в истории баскетбола.

Джеймс произнес эти слова в документальном фильме Netflix «The Redeem Team», который посвящен американской сборной, в 2008 году вернувшей себе звание олимпийских чемпионов на Играх в Пекине.

По мнению Джеймса, силу и величие той сборной обеспечивает невероятная глубина состава. В первой половине финальной игры с Испанией у лидеров Леброна и возникли проблемы с фолами. Вышедший со скамейки набрал 21 очко, что позволило американцам иметь «+8» к большому перерыву.

«Нет, ну правда, если у вас Ди-Уэйд выходит со скамейки, то это лучшая национальная команда в истории», – заявил Джеймс.

США Майка Кшишевски победили Испанию со счетом 118:107, Уэйд набрал 27 очков, Брайант записал на свой счет 20, Джеймс – 14. Помимо них в составе присутствовали такие звезды, как Кармело Энтони, Крис Пол, Джейсон Кидд, Дуайт Ховард и Крис Бош.

После 2008 года сборная США неизменно берет золото на Олимпийских играх.

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