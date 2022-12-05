Дрэймонд Грин составил Топ-5 величайших игроков в истории НБА

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин составил пятерку величайших игроков в истории НБА.

«В моем Топ-5 на первом месте Леброн Джеймс, а Майкл Джордан второй.

Кобе на третьем месте, четвертый Стеф, Шак на пятом», – заявил Грин во время интервью.

Грин поставил Леброна выше Джордана, так как форвард сохраняет звание лучшего игрока лиги на протяжении длительного времени, а также побеждал самую сильную, по его мнению, команду в истории ( в 2016 году).

– номер один. Посмотрите, чего он достиг. Брон начал карьеру в 2003 году. К 2005-му он стал лучшим игроком НБА. А в 2020-м он по-прежнему был лучшим игроком . Он оставался лучшим, независимо от того, как менялась игра.

Взгляните на команды, которые Брон привел к чемпионству или вывел в финал. не сталкивался каждый год с величайшей командой всех времен и не побеждал ее», – отметил Грин.

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