Дрэймонд Грин составил Топ-5 величайших игроков в истории НБА

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Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин составил пятерку величайших игроков в истории НБА.

«В моем Топ-5 на первом месте Леброн Джеймс, а Майкл Джордан второй.

Кобе на третьем месте, четвертый Стеф, Шак на пятом», – заявил Грин во время интервью.

Грин поставил Леброна выше Джордана, так как форвард «Лейкерс» сохраняет звание лучшего игрока лиги на протяжении длительного времени, а также побеждал самую сильную, по его мнению, команду в истории («Голден Стэйт» в 2016 году).

«Леброн Джеймс – номер один. Посмотрите, чего он достиг. Брон начал карьеру в 2003 году. К 2005-му он стал лучшим игроком НБА. А в 2020-м он по-прежнему был лучшим игроком НБА. Он оставался лучшим, независимо от того, как менялась игра.

Взгляните на команды, которые Брон привел к чемпионству или вывел в финал. Майкл Джордан не сталкивался каждый год с величайшей командой всех времен и не побеждал ее», – отметил Грин.

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