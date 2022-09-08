Шакил О’Нил: «У Стефена Карри своя категория: лучший снайпер в истории»

Легенда «Лейкерс» Шакил О’Нил объяснил, почему он считает разыгрывающего «Голден Стэйт» уникальным игроком.

«Потому что нет никого похожего на него. Люди помнят Шака, потому что таких, как он, больше не было. , , – нет никого похожих на них.

У него своя категория: лучший снайпер в истории. Не один из лучших, а лучший. Не Рэй Аллен, не Реджи Миллер, а он.

У меня тоже своя категория, но есть еще одно имя, которое нужно упомянуть. Уилт Чемберлен и ’Нил, самые доминирующие игроки в истории. Я не против. Но Карри в своей категории один.

Если говорить о величайшем игроке всех времен, то в этой категории десять человек», – сказал Шак.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?