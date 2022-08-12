Дрэймонд Грин включил Тима Данкана в символическую пятерку всех времен

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Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин составил символическую пятерку всех времен.

«Шак на позиции пятого номера, Стеф разыгрывает. Поставлю Леброна на «тройку», Тимми Ди на «четверку». И если вы думаете, что я могу выбрать кого-то другого вместо Джордана на «двойку», то вы сошли с ума.

При всем при этом должен сказать, что Кобе максимально близок к тому, чтобы быть в моей пятерке всех времен», – сказал Грин.

Наследие Билла Расселла – не только рекорд по трофеям. Он изменил НБА и задал стандарт будущим звездам: высокие, быстрые, темнокожие

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