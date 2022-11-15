Кевин Дюрэнт – о техническом фоле Тейтуму: «Худший свисток за долгое время»

Лидер «Селтикс» Джейсон Тейтум во время матча с «Тандер» (126:122) получил спорный технический фол.

Тейтум шлепнул в ладоши от досады на самого себя, так как нарушил правила, а в предыдущем эпизоде смазал лэй-ап.

Форвард «Нетс» признался, что был неприятно удивлен судейским решением.

только что получил худший технический в за долгое время, не припомню такого. Честно говоря, это просто смех», – написал Дюрэнт.

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