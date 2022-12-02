Пол Пирс: «На сегодняшний день Тейтум лучше, чем Дюрэнт»
Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона» Пол Пирс считает, что форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум на сегодняшний день лучше, чем суперзвезда «Нетс» Кевин Дюрэнт.
«После плей-офф прошлого сезона Тейтум превзошел Дюрэнта, если говорить о том, кто лучше в НБА на сегодняшний день. Я сказал об этом еще в прошлом сезоне.
Его игра против Кевина Дюрэнта была похожа на передачу факела. Я не преуменьшаю достоинства Дюрэнта, он по-прежнему один из лучших баскетболистов, но я считаю, что на сегодняшний день Тейтум лучше, чем Дюрэнт», – сказал Пирс.
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