Пол Пирс: «На сегодняшний день Тейтум лучше, чем Дюрэнт»

Чемпион НБА 2008 года в составе считает, что форвард «Селтикс» на сегодняшний день лучше, чем суперзвезда «Нетс» Кевин Дюрэнт.

«После плей-офф прошлого сезона Тейтум превзошел Дюрэнта, если говорить о том, кто лучше в НБА на сегодняшний день. Я сказал об этом еще в прошлом сезоне.

Его игра против была похожа на передачу факела. Я не преуменьшаю достоинства Дюрэнта, он по-прежнему один из лучших баскетболистов, но я считаю, что на сегодняшний день Тейтум лучше, чем Дюрэнт», – сказал Пирс.

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