Джейсон Тейтум – о возможном обмене Дюрэнта в «Бостон»: «Это было бы здорово, но неприятно»

Лидер прокомментировал слухи о возможном приобретении клубом , которые ходили в минувшее межсезонье.

«Это было бы здорово, но неприятно. Независимо от того, кто переходит в вашу команду, вы всегда расстаетесь с одноклубниками. Это как потерять друга. Понимаю, что так устроен баскетбол.

И то, и то – правда. Вы можете стать лучше, но не хотите отдавать товарищей по команде. Всегда не хочется терять друзей, вместе с которыми ты бился на протяжении пяти лет», – заявил Тейтум.

Летом Дюрэнт запросил у руководства «Нетс» обмен в другую команду. Согласно слухам, «Бостон» являлся одним из главных кандидатов на приобретение игрока. В результате переговоров Дюрэнт решил остаться в .

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