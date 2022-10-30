Джейсон Тейтум – о возможном обмене Дюрэнта в «Бостон»: «Это было бы здорово, но неприятно»

Теги Бостон Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Джейсон Тейтум Баскетбол

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум прокомментировал слухи о возможном приобретении клубом Кевина Дюрэнта, которые ходили в минувшее межсезонье.

«Это было бы здорово, но неприятно. Независимо от того, кто переходит в вашу команду, вы всегда расстаетесь с одноклубниками. Это как потерять друга. Понимаю, что так устроен баскетбол.

И то, и то – правда. Вы можете стать лучше, но не хотите отдавать товарищей по команде. Всегда не хочется терять друзей, вместе с которыми ты бился на протяжении пяти лет», – заявил Тейтум.

Летом Дюрэнт запросил у руководства «Нетс» обмен в другую команду. Согласно слухам, «Бостон» являлся одним из главных кандидатов на приобретение игрока. В результате переговоров Дюрэнт решил остаться в «Бруклине».

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