Шак – Гоберу: «Надери задницу соперникам вместо того, чтобы жаловаться на фанатов»

Прославленный игрок НБА, ныне эксперт TNT Шакил О’Нил раскритиковал центрового «Миннесоты» , который недавно пожаловался на болельщиков «Миннесоты».

Фанаты «Тимбервулвс» освистали свою команду во время домашнего матча против (105:101), когда «Хит» вели 14 очков. После завершения игры Гобер заявил, что такие болельщики должны «оставаться дома».

«Хватит отвечать всем на свете через телефон. Просто выходи и играй. Раньше меня тоже освистывали, и ты это знаешь. Ты самый большой парень на площадке, но ничего не можешь сделать.

Давай же! Сделай 25 подборов, сделай 9 блок-шотов. Не позволяй другим игрокам ставить через тебя сверху. Надери задницу соперникам вместо того, чтобы жаловаться на фанатов», – заявил О’Нил.

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