Шак – Гоберу: «Надери задницу соперникам вместо того, чтобы жаловаться на фанатов»
Прославленный игрок НБА, ныне эксперт TNT Шакил О’Нил раскритиковал центрового «Миннесоты» Руди Гобера, который недавно пожаловался на болельщиков «Миннесоты».
Фанаты «Тимбервулвс» освистали свою команду во время домашнего матча против «Майами» (105:101), когда «Хит» вели 14 очков. После завершения игры Гобер заявил, что такие болельщики должны «оставаться дома».
«Хватит отвечать всем на свете через телефон. Просто выходи и играй. Раньше меня тоже освистывали, и ты это знаешь. Ты самый большой парень на площадке, но ничего не можешь сделать.
Давай же! Сделай 25 подборов, сделай 9 блок-шотов. Не позволяй другим игрокам ставить через тебя сверху. Надери задницу соперникам вместо того, чтобы жаловаться на фанатов», – заявил О’Нил.
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