Руди Гобер был удален за то, что поставил подножку Кенрику Уильямсу

Центровой «Миннесоты» был удален с площадки в первой половине субботнего матча против «Оклахомы» (128:135) после того, как намеренно поставил подножку .

Инцидент произошел за 9:22 до конца второй четверти, когда Уильямс пытался исполнил лэй-ап в проходе с сопротивлением Гобера и упал на паркет. Гобер споткнулся об Уильямса и, находясь на полу, выставил ногу, пытаясь сбить соперника с ног.

Между игроками завязалась небольшая потасовка, после которой Гобер получил неспортивный фол второй степени и был удален. Уильямс получил технический фол.

Француз завершил матч с 6 очками и 4 подборами за 9 минут.

В НБА появился паренек, воображающий себя Родманом. Несмотря на любовь к музеям и книгам, его уже назвали «грязным ублюдком»